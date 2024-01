conférence: se regarder autrement pour une image de soi dynamisante! salle municipale précisée à l’inscription Olivet, 3 février 2024, Olivet.

conférence: se regarder autrement pour une image de soi dynamisante! Samedi 3 février, 14h30 salle municipale précisée à l’inscription tarifs indiqués sur ce lien sécurisé https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/se-regarder-autrement-pour-une-image-de-soi-dynamisante

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T14:30:00+01:00 – 2024-02-03T15:30:00+01:00

Cette conférence animée par une experte en santé émotionnelle, conférencière humoriste, praticienne et formatrice en humanithérapie, Florence BARET LARCHER , bénévole au sein de l’ asso mieux être sur Olivet, vous propose de découvrir des clés pour se regarder autrement! Vous verrez comment cultiver ainsi une image de soi dynamisante et relâcher vos tensions émotionnelles! Vous verrez à quel point cela permet une meilleure estime et confiance en soi grâce à l’humanithérapie cette méthode simple et efficace d’ équilibrage émotionnel puissant! De plus en réservant votre place vous allez bénéficier de la rediffusion de cet évènement capté en direct ! Pensez à partager cette opportunité!

Inscription obligatoire sur ce lien sécurisé https://www.helloasso.com/associations/asso-mieux-etre/evenements/se-regarder-autrement-pour-une-image-de-soi-dynamisante

salle municipale précisée à l'inscription rue du général de gaulle 45160 OLIVET Olivet 45160 Loiret Centre-Val de Loire

