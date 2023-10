P’tit Bal Trad du Dimanche Salle Municipale, Pessac (33) P’tit Bal Trad du Dimanche Salle Municipale, Pessac (33), 29 octobre 2023, . P’tit Bal Trad du Dimanche Dimanche 29 octobre, 15h00 Salle Municipale, Pessac (33) 3€ Ouverture des portes à 14h45 Bal de danses Traditionnelles (Polka; Scottish; Bourrée; Rondeau; Mazurka; Valse; Sauts Basques et Béarnais; Collective; etc……) de 15h à 18h. Vous danserez sur la musique de Vrai(e)s musicien(ne)s. Comptons sur votre présence. DATES des Prochains Bal du Dimanche : Dimanche 26 Novembre 2023 de de 15h à 18h. Dimanche 28 Janvier 2024 de de 15h à 18h. Dimanche 25 Février 2024 de de 15h à 18h. Dimanche 28 Avril 2024 de de 15h à 18h. Dimanche 23 Juin 2024 de de 15h à 18h. source : événement P’tit Bal Trad du Dimanche publié sur AgendaTrad Salle Municipale, Pessac (33) 75, Avenue Léon Blum

