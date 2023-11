Repas cidrerie Salle municipale Ordiarp, 2 décembre 2023, Ordiarp.

Ordiarp,Pyrénées-Atlantiques

Bil xokoa et l’ikastola de Chéraute vous invitent à venir partager avec eux le repas cidrerie..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 . .

Salle municipale

Ordiarp 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Bil xokoa and the ikastola de Chéraute invite you to join them for a cider-making meal.

Bil xokoa y la ikastola de Chéraute te invitan a una comida sidrera.

Bil xokoa und die Ikastola von Chéraute laden Sie ein, mit ihnen gemeinsam das Apfelweinessen zu genießen.

