Rendez-vous de la transition : Pollution marine, comment protéger nos océans ? Salle municipale Louis Dagorne Sainte-Luce-sur-Loire, 13 avril 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-04-13

Horaire : 10:00 12:30

Gratuit : oui Tout public

Aller à la rencontre des baleines pour mieux les connaître et comprendre les menaces que font peser sur elles les activités humaines : c’est le défi réalisé par l’association ArvikOcéan. Nous suivrons leurs découvertes grâce au documentaire « Dans le sillage des baleines » et nous échangerons avec eux sur les éco-gestes à adopter pour protéger les océans. Il s’agit de la cinquième date des Rendez-vous de la transition, qui incitent les Lucéens et Lucéennes à agir en faveur de l’environnement.

Salle municipale Louis Dagorne Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 51 85 06 98 02 40 68 16 00 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/fabriquons-nichoirs-et-mangeoires-pour-les-oiseaux/