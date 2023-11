Rendez-vous de la transition : Cuire nos aliments avec le soleil Salle municipale Louis Dagorne Sainte-Luce-sur-Loire, 23 mars 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

2024-03-23

Horaire : 10:00 12:30

Gratuit : oui Sur inscription avant le 20 mars. A partir de 8 ans

Connaissez-vous la cuisson solaire ? À l’heure des économies d’énergie, cet atelier propose aux enfants de découvrir ce mode de cuisson naturel et écologique et d’apprendre à fabriquer un mini-four ou une bouilloire solaire. Il s’agit de la quatrième date des Rendez-vous de la transition, qui incitent les Lucéens et Lucéennes à agir en faveur de l’environnement.

Salle municipale Louis Dagorne Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 51 85 06 98 02 40 68 16 00 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/fabriquons-nichoirs-et-mangeoires-pour-les-oiseaux/