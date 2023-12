Galette des Rois du conseil de quartier du centre – Sainte-Luce Salle municipale Louis Dagorne Sainte-Luce-sur-Loire, 19 janvier 2024, Sainte-Luce-sur-Loire.

Date et horaire de début et de fin : 2024-01-19 18:00 –

Gratuit : oui Tout public

Le conseil de quartier du centre invite les habitants et commerçants à une Galette des Rois, vendredi 19 janvier à 18h, salle Louis-Dagorne 2. Ce moment convivial a pour but de permettre aux habitants et commerçants du centre-ville de Sainte-Luce de rencontrer la nouvelle équipe composant le conseil de quartier et de discuter de leurs projets pour 2024. Gratuit.

Salle municipale Louis Dagorne Sainte-Luce-sur-Loire 44980

02 51 85 06 98 02 40 68 16 00 https://www.sainte-luce-loire.com/agenda/galette-des-rois-du-conseil-de-quartier-du-centre/