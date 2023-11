Thiais en transition – 6 décembre 2023 – Théâtre forum: Le Climat et moi! Salle municipale La saussaie Thiais Catégories d’Évènement: Thiais

Val-de-Marne Thiais en transition – 6 décembre 2023 – Théâtre forum: Le Climat et moi! Salle municipale La saussaie Thiais, 6 décembre 2023, Thiais. Thiais en transition – 6 décembre 2023 – Théâtre forum: Le Climat et moi! Mercredi 6 décembre, 19h30 Salle municipale La saussaie Entrée libre sans inscription Nous sommes ravis de vous convier à notre prochaine soirée Thiais en Transition le 6 décembre 2023 avec un événement inédit pour notre association: la présentation d’un Théâtre forum sur le thème du climat! A partir de sketches présentés par des comédiens sur les manifestations du dérèglement climatique sur notre fonctionnement individuel, venez et participez à la création des réponses possibles.Ludique et créatif, le théâtre forum permet au public d’intervenir sur les déroulements possibles des sketchs présentés.Notre thème: l’éco-anxiété ou l’influence du dérèglement climatique sur notre mentalet nos émotions. Comment chacun le vit et y répond?Venez nombreux! Comme d’habitude, nous nous retrouverons autour d’un buffet partagé: amenez ce que vous voulez! Thiais en transition Salle municipale La saussaie 52 rue de la saussaie, 94340 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

