Thiais en transition – Mercredi 15 novembre – Le sucre Mercredi 15 novembre, 19h30 Salle municipale La saussaie Entrée libre sans inscription

L’association Thiais en Transition vous propose en novembre une soirée sur un nouveau thème: le sucre!

Carburant indispensable à la vie de toutes nos cellules, aliment plaisir, mais aussi poison lent, notre consommation du sucre vient questionner son impact sur notre santé et sur notre environnement. Avec à partir de ces constats, deux interrogations: Comment nous pousse-t-on à en consommer toujours plus? Comment en réduire notre consommation?

Comme d’habitude, nous nous retrouverons autour d’un buffet partagé: amenez ce que vous voulez!

Si vous souhaitez devenir adhérent de l’association pour l’année scolaire 2023-2024, il vous suffit d’apporter 10€ à un de nos événements ou de contacter Laurence Le Souffaché (c2laur@gmail.com).

Salle municipale La saussaie 52 rue de la saussaie, 94340 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « mailto:c2laur@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-15T19:30:00+01:00 – 2023-11-15T23:00:00+01:00

ecologie sucre