Thiais en Transition – 14 octobre 2023 – La fresque du climat Samedi 14 octobre, 15h00 Salle municipale La saussaie Entrée libre. Inscription obligatoire.

L’association Thiais en Transition vous propose en octobre de participer à un atelier de « La fresque du climat ». Son objectif est de permettre à chacun de mieux comprendre le dérèglement climatique et ses enjeux, via un jeu collaboratif et créatif.

L’atelier est gratuit et à destination des adultes et des enfants à partir de 10 ans (sous la responsabilité d’un adulte).

Attention, l’inscription est obligatoire par mail à thiaisentransition@gmail.com.

Nous vous proposons également un buffet partagé pour le goûter, amenez ce que vous voulez!

A bientôt!

Thiais en transition

Salle municipale La saussaie 52 rue de la saussaie, 94340 Thiais Thiais 94320 Val-de-Marne Île-de-France

2023-10-14T15:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

