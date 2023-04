Thiais en transition – Avril 2023 – La biodiversité en ville Salle municipale La saussaie Thiais Catégories d’Évènement: Thiais

Thiais en transition – Avril 2023 – La biodiversité en ville Salle municipale La saussaie, 16 avril 2023, Thiais. Thiais en transition – Avril 2023 – La biodiversité en ville 16 et 19 avril Salle municipale La saussaie Entrée libre, sans inscription Thiais en transition vous donne rendez-vous en avril sur le thème de la biodiversité en ville.

Pour l’occasion, nous vous proposons 2 événements: -Dimanche 16/04: visite guidée « découverte et recensement des espèces d’oiseaux », au cimetière parisien de Thiais avec la Ligue de Protection des oiseaux. Prévoir tenue selon le temps, jumelles, guide ornithologique, eau et collation.

Rendez-vous à 9h à l’entrée principale du cimetière parisien de Thiais, 261 Route de Fontainebleau. -Mercredi 19/04: Soirée avec exposé et atelier sur la biodiversité en ville, avec un buffet partagé

Rendez-vous à 19h30 à la salle de la Saussaie, 54 rue de la Saussaie. Comme d’habitude c’est entrée libre et sans inscription

Venez nombreux!

