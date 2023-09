Fest Noz Salle municipale, La Rochelle (17) Fest Noz Salle municipale, La Rochelle (17), 21 octobre 2023, . Fest Noz Samedi 21 octobre, 20h30 Salle municipale, La Rochelle (17) Initiation à la danse bretonne de 20 h à 20 h 30. Gratuit pour les moins de 16 ans. Renseignement : 06 31 95 47 93 – 06 80 46 76 07 source : événement Fest Noz publié sur AgendaTrad Salle municipale, La Rochelle (17) 42, Boulevard Emile Delmas

