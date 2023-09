Circuit : « Pourquoi plusieurs temple à La Force ? » Salle municipale La Force, 16 septembre 2023, La Force.

Circuit : « Pourquoi plusieurs temple à La Force ? » Samedi 16 septembre, 15h00 Salle municipale Gratuit. Entrée libre. Rendez-vous à la salle Lestrade sur la place du village.

Dans ce village de Dordogne, on compte dans l’histoire, 4 temples ! Particulier non ? Deux d’entre eux sont régulièrement ouverts…

La maison John et Eugénie Bost, l’association de recherches archéologiques et historiques (Arah) du Pays de La Force et la société de l’histoire du protestantisme en Vallée de la Dordogne (SHPVD) vous invitent à vous balader dans un territoire grand comme un mouchoir de poche à l’écoute de l’histoire de ces pierres vivantes.

Rdv Salle Lestrade – place du village – Fondation John Bost

Salle municipale Rue du docteur Clament, 24130 La Force La Force 24130 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Parking à proximité.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

