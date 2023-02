Restitution publique de l’atelier de quartier « Zéro déchet – Repensons nos pratiques » Salle Municipale Etienne CAMELOT Lille Catégories d’Évènement: Lille

Entrée libre RDV dès 18h au square Grimomprez près du site de compostage pour la restitution publique de l’atelier de quartier « Zéro déchet – Repensons nos pratiques ». Diverses proposiitons rythmeront ce rendez-vous :

– Retour sur les actions menées en 2022 dans le cadre de cet atelier.

– Distribution du guide des lieux de pratique du zéro déchet du quartier

– Initiez-vous à la fabrication d’éponges tawashi

– Formez-vous au site de compostage du Square Grimomprez et repartez avec un petit sac de terreau permettant de nourrir vos plantations.

– Egalement dégustez la soupe collaborative préparée avec l’association des Jardins Familiaux. Afin de préparer la soupe, rdv à 16h30 salle Camelot au 9 rue de la Halle. Renseignements au 07 87 22 29 17.

Avec la participation du CME, de l'association Les AJOnc et de l'association des Jardins Familiaux situés plaine de la Poterne. Salle Municipale Etienne CAMELOT 9 rue de la halle Lille Lille 59021 Nord 03 28 38 91 40

