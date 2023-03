Avaugour, Avalon et les îles Fortunées – Conférence Salle municipale (derrière la mairie) Saint-Péver Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Péver

Avaugour, Avalon et les îles Fortunées – Conférence Salle municipale (derrière la mairie), 6 mai 2023, Saint-Péver . Avaugour, Avalon et les îles Fortunées – Conférence Route de Pont Clet Salle municipale (derrière la mairie) Saint-Péver Côtes dArmor Salle municipale (derrière la mairie) Route de Pont Clet

2023-05-06 – 2023-05-06

Salle municipale (derrière la mairie) Route de Pont Clet

Saint-Péver

Côtes dArmor . L’association LCS (Loisirs Culture Solidarité) vous propose une première conférence (d’autres suivront !) sur le thème « Avaugour, Avalon et les îles Fortunées » par Jean-Paul Le Buhan. Jean-Paul Le Buhan est issu d’une famille originaire des environs de Saint-Péver. Artiste plasticien, écrivain, poète, il est aussi passionné par la glyptographie (étude des signes gravés dans la pierre) et par l’histoire de Bretagne. Au cours de cette conférence, il évoquera l’histoire des comtes de Penthièvre et la raison pour laquelle ils prirent un jour le nom d’Avaugour (Avalgor en breton) et pour emblème un arbre à trois fruits rouges évoquant l’Île d’Avalon de la mythologie celtique et les Îles Fortunées de la mythologie grecque. Cette conférence s’inscrit dans la suite de l’exposition des Journées du patrimoine 2022 à la chapelle d’Avaugour. association.lcs.st.pever@gmail.com +33 7 72 40 72 25 Salle municipale (derrière la mairie) Route de Pont Clet Saint-Péver

dernière mise à jour : 2023-03-14 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Péver Autres Lieu Saint-Péver Adresse Saint-Péver Côtes dArmor Salle municipale (derrière la mairie) Route de Pont Clet Ville Saint-Péver Departement Côtes dArmor Tarif Lieu Ville Salle municipale (derrière la mairie) Route de Pont Clet Saint-Péver

Saint-Péver Saint-Péver Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-pever /

Avaugour, Avalon et les îles Fortunées – Conférence Salle municipale (derrière la mairie) 2023-05-06 was last modified: by Avaugour, Avalon et les îles Fortunées – Conférence Salle municipale (derrière la mairie) Saint-Péver 6 mai 2023 Côtes-d’Armor Route de Pont Clet Salle municipale (derrière la mairie) Saint-Péver Côtes-d'Armor Salle municipale (derrière la mairie) Saint-Péver

Saint-Péver Côtes dArmor