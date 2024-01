Randonnée Cyclotourisme Monts et Vallées Creusois Salle municipale de Courtille Guéret, dimanche 9 juin 2024.

Guéret Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-09 08:00:00

fin : 2024-06-09

Randonnée route de 30, 60 et 80 km.

Marche possible sur circuits balisés.

Trophée au club le plus représenté.

Salle municipale de Courtille

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine jean-lucdumignard@orange.fr



