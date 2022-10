Les illusionnistes dans Puzzling Salle Municipale de Beauchamps, 27 novembre 2022, Beauchamp.

Les illusionnistes dans Puzzling Dimanche 27 novembre, 16h00 Salle Municipale de Beauchamps

Invitations sur réservation auprès de la compagnie.

Compagnie Stupefy – Rémy Berthier

Salle Municipale de Beauchamps 153, chaussée Jules César 95250 Beauchamp Beauchamp 95250 Val-d’Oise Île-de-France

Rémy Berthier et Matthieu Villatelle sont deux magiciens qui jouent avec nos certitudes. Ils détournent notre attention, nous manipulent, nous questionnent, nous font douter, et en même temps souvent nous font sourire. Ils ont réuni les expériences les plus fortes de la magie et du mentalisme. Ils les assemblent à la manière d’un puzzle pour construire avec les spectateurs une mosaïque de mystères et d’énigmes à décrypter. En revisitant de façon contemporaine les codes de la magie traditionnelle, ils vous invitent dans leur univers où les phénomènes les plus improbables peuvent se réaliser.

C’est avec humour et habileté qu’ils nous surprennent et nous troublent pour mieux manipuler nos perceptions.

Avec leur nouveau spectacle Puzzling, ils nous font remettre en question notre vision du réel, de ce qui peut arriver.

Est-il possible de gagner au bonneteau ? Quels sont les chances pour que deux spectateurs qui ne se connaissent pas, choisis au hasard, réalisent le même dessin ? Est-il possible de prédire à l’avance les choix des spectateurs ? De faire le même rêve qu’une spectatrice ?



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T16:00:00+01:00

2022-11-27T17:15:00+01:00

Jean-Paul Loyer