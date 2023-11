Spectacle Magie Salle municipale Campsegret Catégories d’Évènement: Campsegret

Dordogne Spectacle Magie Salle municipale Campsegret, 24 novembre 2023, Campsegret. Campsegret,Dordogne Spectacle Magie «Hasard, l’histoire d’une prophétie» avec Cyril Ayrau à 20h30, salle des fêtes.

Tarif: 8€/pers. Rés: 06 26 15 75 79..

Salle municipale

Campsegret 24140 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Magic show « Hasard, l?histoire d?une prophétie » with Cyril Ayrau at 8.30pm, salle des fêtes.

Price: 8?/pers. Bookings: 06 26 15 75 79. Espectáculo de magia « Hasard, l?histoire d?une prophétie » con Cyril Ayrau a las 20.30 h, sala de fiestas.

Precio: 8?/pers. Reservas: 06 26 15 75 79. Zaubershow « Hasard, l’histoire d’une prophétie » mit Cyril Ayrau um 20:30 Uhr, Salle des fêtes.

Catégories d'Évènement: Campsegret, Dordogne
Lieu Salle municipale
Adresse Salle municipale
Ville Campsegret
Departement Dordogne

