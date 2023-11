Meurtre en huis clos Salle municipale Alfred Dequesnes Villeneuve-d’Ascq Catégories d’Évènement: Nord

Villeneuve-d'Ascq Meurtre en huis clos Salle municipale Alfred Dequesnes Villeneuve-d’Ascq, 9 décembre 2023, Villeneuve-d'Ascq. Meurtre en huis clos Samedi 9 décembre, 20h00 Salle municipale Alfred Dequesnes Tarifs : 5 € (adultes) / 2 € (enfants) « Lorsque vous avez éliminé l’impossible, ce qui reste, si improbable soit-il, est nécessairement la vérité »

Inspecteur Gadget.

À qui profite le crime ? Découvrez le ce soir! La troupe Impropulsion revient avec « Meurtre en huis clos », un spectacle de théâtre improvisé « long format ». Pendant une heure, suivez les aventures improvisées des comédiens qui vont vivre un drame, une enquête et sa résolution sur scène, avec le concours du public, témoin de tous ces événements.

Réservation sur :

https://www.helloasso.com/associations/impropulsion/evenements/meurtre-en-huis-clos Salle municipale Alfred Dequesnes 46 Rue Jean Baptiste Bonte 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Babylone Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « fserimbaud@free.fr »}] [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/impropulsion/evenements/meurtre-en-huis-clos »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

2023-12-09T20:00:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00 Improvisation Théâtre Impropulsion Détails Catégories d’Évènement: Nord, Villeneuve-d'Ascq Autres Lieu Salle municipale Alfred Dequesnes Adresse 46 Rue Jean Baptiste Bonte 59650 Villeneuve d'Ascq Ville Villeneuve-d'Ascq Departement Nord Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Salle municipale Alfred Dequesnes Villeneuve-d'Ascq latitude longitude 50.665238;3.145047

Salle municipale Alfred Dequesnes Villeneuve-d'Ascq Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-d'ascq/