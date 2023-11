Repas dans le noir aux saveurs occitanes Salle multimédia Vic-en-Bigorre, 25 novembre 2023, Vic-en-Bigorre.

Vic-en-Bigorre,Hautes-Pyrénées

Les bénévoles de la Délégation Pyrénées Fondation Frédéric Gaillanne organisent « un repas dans le noir aux saveurs occitanes » au profit de la Fondation qui éduque et remet gratuitement des chiens guides aux enfants aveugles et mal voyants âgés de 12 ans à 18 ans.

Ce repas dans le noir pose l’intérêt, la curiosité et la difficulté de manger sans y voir.

La salle n’est pas dans le noir complet (les issues de secours obligent).

L’apéritif se fait pleine lumière.

Tout le monde passe à table et l’apéritif ferme.

Les lumières s’éteignent et nous sommes dans la pénombre avec des bougies.

Le dessert sera dans le noir.

Pour vivre l’expérience du repas dans le noir complet des bandeaux occultant sont à la disposition à l’entrée..

2023-11-25 19:00:00

Salle multimédia VIC-EN-BIGORRE

Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie



Volunteers from the Délégation Pyrénées Fondation Frédéric Gaillanne are organizing a « meal in the dark with Occitan flavors » to raise funds for the Foundation, which trains and gives free guide dogs to blind and partially-sighted children aged between 12 and 18.

This meal in the dark explores the interest, curiosity and difficulty of eating without being able to see.

The room is not completely dark (emergency exits are a must).

The aperitif is served in full light.

Everyone goes to the table and the aperitif closes.

The lights go out and we’re in darkness with candles.

Dessert will be in the dark.

To experience the meal in complete darkness, blackout blindfolds are available at the entrance.

Voluntarios de la Delegación Pirineos de la Fundación Frédéric Gaillanne organizan una « comida a oscuras con sabores occitanos » en beneficio de la Fundación, que entrena y entrega gratuitamente perros guía a niños ciegos y deficientes visuales de entre 12 y 18 años.

Esta comida en la oscuridad explora el interés, la curiosidad y la dificultad de comer sin poder ver.

La sala no está completamente a oscuras (las salidas de emergencia son imprescindibles).

El aperitivo se sirve a plena luz.

Todo el mundo va a la mesa y se cierra el aperitivo.

Se apagan las luces y estamos en penumbra con velas.

El postre se servirá a oscuras.

A la entrada del restaurante hay vendas para los ojos para que pueda disfrutar de la comida en completa oscuridad.

Die Freiwilligen der Délégation Pyrénées Fondation Frédéric Gaillanne organisieren « ein Essen im Dunkeln mit okzitanischen Aromen » zugunsten der Stiftung, die Blindenführhunde ausbildet und kostenlos an blinde und sehbehinderte Kinder im Alter von 12 bis 18 Jahren abgibt.

Dieses Essen im Dunkeln stellt das Interesse, die Neugier und die Schwierigkeit, ohne zu sehen zu essen, in den Vordergrund.

Der Saal ist nicht völlig dunkel (die Notausgänge zwingen dazu).

Der Aperitif findet bei vollem Licht statt.

Alle gehen zu Tisch und der Aperitif schließt.

Das Licht geht aus und wir sitzen mit Kerzen im Halbdunkel.

Das Dessert wird im Dunkeln serviert.

Um das Essen in völliger Dunkelheit zu erleben, stehen am Eingang Verdunklungsbänder zur Verfügung.

