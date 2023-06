CINECO : LES TROIS MOUSQUETAIRES : D’ARTAGNAN Salle multimédia, place du village Ispagnac, 21 juillet 2023, Ispagnac.

Ispagnac,Lozère

De Martin Bourboulon, avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green

Histoire, Aventure

Dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont crois….

2023-07-21 à ; fin : 2023-07-21 . EUR.

Salle multimédia, place du village

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie



By Martin Bourboulon, with François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green

History, Adventure

In a kingdom divided by the Wars of Religion and threatened by invasion from England, a handful of men and women will believe…

De Martin Bourboulon, protagonizada por François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green

Historia, Aventura

En un reino dividido por las Guerras de Religión y amenazado de invasión por Inglaterra, un puñado de hombres y mujeres…

Von Martin Bourboulon, mit François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Pio Marmaï, Eva Green

Geschichte, Abenteuer

In einem Königreich, das durch die Religionskriege gespalten und von einer Invasion Englands bedroht ist, wird eine Handvoll Männer und Frauen an die Zukunft glauben….

Mise à jour le 2023-06-27 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes