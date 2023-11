Comédie musicale Salle multimédia Lencloître, 15 décembre 2023, Lencloître.

Lencloître,Vienne

A la veille de Noël des habitants perdus viennent trouver refuge à Floconville.

Malheureusement une malédiction s’est abattue sur ce merveilleux village: le Père Noël est introuvable. Il se murmure qu’il est redevenu un enfant…Noël est condamné, les occupants de Floconville le sont aussi…

Seule l’élue, la petite Christalline, à l’aide de la Fée, pourra déjouer cette tragédie.

Bien des obstacles se dresseront devant elle et ses rencontres seront parfois décevantes. Christalline saura t-elle faire naître l’humanité dans ces cœurs si froids?

Floconville, ses habitants, la magie de Noël seront-ils définitivement condamnés?

Et si un seul adage pouvait lever la malédiction?

» Brille, brille petite étoile, brille de mille feux »…

La troupe de Crow Family, sous l’égide du metteur en scène et chorégraphe Tchaï Vang, vous attend nombreux pour la Comédie Musicale » Noël en péril »..

2023-12-15 fin : 2023-12-15 17:00:00. .

Salle multimédia rue du Gué de la Grange

Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine



On Christmas Eve, lost residents come to Floconville for refuge.

Unfortunately, a curse has fallen on this wonderful village: Santa Claus is nowhere to be found. Rumor has it that he’s become a child again… Christmas is doomed, and so are the occupants of Floconville…

Only the chosen one, little Christalline, with the help of the Fairy, can thwart this tragedy.

She will face many obstacles, and her encounters will sometimes be disappointing. Will Christalline be able to bring humanity to these cold hearts?

Are Floconville, its inhabitants and the magic of Christmas doomed?

And what if a single adage could lift the curse?

« Brille, brille petite étoile, brille de mille feux »…

The Crow Family troupe, under the aegis of director and choreographer Tchaï Vang, looks forward to welcoming you to the Musical Comedy « Noël en péril ».

En Nochebuena, los habitantes perdidos acuden a Floconville en busca de refugio.

Por desgracia, una maldición ha caído sobre este maravilloso pueblo: Papá Noel no aparece por ninguna parte. Se rumorea que ha vuelto a ser un niño… La Navidad está condenada, y también los habitantes de Floconville…

Sólo la elegida, la pequeña Christalline, con la ayuda del Hada, puede frustrar esta tragedia.

Se enfrentará a muchos obstáculos, y sus encuentros serán a veces decepcionantes. ¿Podrá Christalline aportar humanidad a estos fríos corazones?

¿Estarán condenados Floconville, sus habitantes y la magia de la Navidad?

¿Y si una sola palabra pudiera acabar con la maldición?

« Brilla, brilla, estrellita, brilla con mil luces »…

La compañía Crow Family, bajo la égida del director y coreógrafo Tchaï Vang, les espera para el musical « Noël en péril ».

In der Vorweihnachtszeit suchen viele verirrte Bewohner Zuflucht in Floconville.

Leider liegt ein Fluch auf diesem wunderbaren Dorf: Der Weihnachtsmann ist unauffindbar. Es wird gemunkelt, dass er wieder zu einem Kind geworden ist… Weihnachten ist verloren, die Bewohner von Floconville sind es auch…

Nur die kleine Christalline, die Auserwählte, kann mit Hilfe der Fee diese Tragödie vereiteln.

Viele Hindernisse werden sich ihr in den Weg stellen und ihre Begegnungen werden manchmal enttäuschend sein. Wird es Christalline gelingen, Menschlichkeit in diese kalten Herzen zu bringen?

Sind Floconville, seine Bewohner und die Magie der Weihnacht endgültig verloren?

Und wenn ein einziger Spruch den Fluch aufheben könnte?

« Leuchte, leuchte, kleiner Stern, leuchte mit tausend Lichtern… ».

Die Crow-Family-Truppe unter der Leitung des Regisseurs und Choreographen Tchaï Vang erwartet Sie zahlreich für das Musical « Noël en péril » (Weihnachten in Gefahr).

