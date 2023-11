Comédie musicale Salle multimédia Lencloître, 15 décembre 2023, Lencloître.

Comédie musicale 15 – 17 décembre Salle multimédia 15 € adultes – 12 € -12 ans

A la veille de Noël des habitants perdus viennent trouver refuge à Floconville.

Malheureusement une malédiction s’est abattue sur ce merveilleux village: le Père Noël est introuvable. Il se murmure qu’il est redevenu un enfant…Noël est condamné, les occupants de Floconville le sont aussi…

Seule l’élue, la petite Christalline, à l’aide de la Fée, pourra déjouer cette tragédie.

Bien des obstacles se dresseront devant elle et ses rencontres seront parfois décevantes. Christalline saura t-elle faire naître l’humanité dans ces cœurs si froids?

Floconville, ses habitants, la magie de Noël seront-ils définitivement condamnés?

Et si un seul adage pouvait lever la malédiction?

» Brille, brille petite étoile, brille de mille feux »…

La troupe de Crow Family, sous l’égide du metteur en scène et chorégraphe Tchaï Vang, vous attend nombreux pour la Comédie Musicale » Noël en péril ».

Salle multimédia rue du Gué de la Grange, 86140Lencloitre Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/crow-family/evenements/comedie-musicale-noel-en-peril »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-15T20:30:00+01:00 – 2023-12-15T22:30:00+01:00

2023-12-17T15:00:00+01:00 – 2023-12-17T17:00:00+01:00