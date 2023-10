Marché de Noël Salle multimédia Lencloître Catégories d’Évènement: Lencloître

Vienne Marché de Noël Salle multimédia Lencloître, 9 décembre 2023, Lencloître. Marché de Noël Samedi 9 décembre, 09h00 Salle multimédia Photos avec le père Noël tout au long de la journée.GRATUIT (1 photo par famille). structure gonflable, pêche à la ligne, pêche aux canards, stand maquillage pour enfants. Arbre à vœux

concours de dessin par tranche d’âge. Les trois premiers dessins par tranche récompensés par le père noël.

2-5ans

6-8ans

9-11ans

12-14ans. GRANDE TOMBOLA de noël avec pleins de super cadeaux à gagner, dont des bons d’achats d une valeur totale de 300euros.

restauration sucrée et salée sur place Plus de 30 exposants locaux seront présents Salle multimédia rue du Gué de la Grange, 86140Lencloitre Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

2023-12-09T09:00:00+01:00 – 2023-12-09T18:00:00+01:00

