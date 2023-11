Concert solidaire Salle multimédia Lencloître Catégories d’Évènement: Lencloître

Vienne Concert solidaire Salle multimédia Lencloître, 24 novembre 2023, Lencloître. Concert solidaire Vendredi 24 novembre, 20h30 Salle multimédia libre participation Avec la participation des professeurs, des élèves et des ensembles du conservatoire « Cordissimo », La Banda « Bémol », l’orchestre d’Harmonie et le choeur « Clara Vallis » Salle multimédia rue du Gué de la Grange, 86140Lencloitre Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T22:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lencloître, Vienne Autres Lieu Salle multimédia Adresse rue du Gué de la Grange, 86140Lencloitre Ville Lencloître Departement Vienne Lieu Ville Salle multimédia Lencloître latitude longitude 46.814648;0.325843

Salle multimédia Lencloître Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lencloitre/