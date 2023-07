CINECO : GRAND PARIS Salle multimédia Ispagnac, 20 octobre 2023, Ispagnac.

Ispagnac,Lozère

De Martin Jauvat avec Mamadou Sangare, Martin Jauvat, Sebastien Chaussagne

France, 2023, 1h20, Comédie

Leslie, un jeune banlieusard désabusé, entraîne son meilleur pote Renard dans une combine foireuse à l’autre bout de l’Ile de France. À la fois ch….

2023-10-20 fin : 2023-10-20 . EUR.

Salle multimédia

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie



By Martin Jauvat with Mamadou Sangare, Martin Jauvat, Sebastien Chaussagne

France, 2023, 1h20, Comedy

Leslie, a disillusioned young suburbanite, drags his best pal Renard into a shady scheme on the other side of the Ile de France. At once ch…

De Martin Jauvat con Mamadou Sangare, Martin Jauvat, Sebastien Chaussagne

Francia, 2023, 1h20, Comedia

Leslie, un joven suburbial desilusionado, arrastra a su mejor amigo Renard a un turbio plan en la otra punta de la Isla de Francia. Ambos ch…

Von Martin Jauvat mit Mamadou Sangare, Martin Jauvat, Sebastien Chaussagne

Frankreich, 2023, 1h20, Komödie

Leslie, ein desillusionierter Vorstadtjunge, verwickelt seinen besten Kumpel Renard in eine miese Masche am anderen Ende der Ile de France. Die beiden sind sich einig, dass sie…

