CINECO : VERS UN AVENIR RADIEUX Salle multimédia Ispagnac, 15 septembre 2023, Ispagnac.

Ispagnac,Lozère

De Nanni Moretti avec Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Italie (VOSTFR), 2023, 1h36, Comédie dramatique

Giovanni, cinéaste italien renommé, s’apprête à tourner son nouveau film. Mais entre son couple en crise, son producteur français au ….

2023-09-15 fin : 2023-09-15 . EUR.

Salle multimédia

Ispagnac 48320 Lozère Occitanie



By Nanni Moretti with Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Italy (VOSTFR), 2023, 1h36, Comedy-drama

Giovanni, a renowned Italian filmmaker, is preparing to shoot his new film. But between his marriage in crisis, his French producer …

De Nanni Moretti con Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Italia (VOSTFR), 2023, 1h36, Comedia dramática

Giovanni, un reputado cineasta italiano, se prepara para rodar su nueva película. Pero entre su matrimonio en crisis, su productor francés en …

Von Nanni Moretti mit Nanni Moretti, Margherita Buy, Silvio Orlando

Italien (VOSTFR), 2023, 1h36, Komödie, Drama

Giovanni, ein bekannter italienischer Filmemacher, bereitet sich auf die Dreharbeiten zu seinem neuen Film vor. Doch zwischen seiner kriselnden Ehe, seinem französischen Produzenten mit …

Mise à jour le 2023-06-28 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes