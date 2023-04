Comédie Musicale « L’incroyable aventure de Robert » salle multimédia de Lencloître, 2 juin 2023, Lencloître Lencloître.

Comédie Musicale « L’incroyable aventure de Robert »

2023-06-02 – 2023-06-02

Une rétrospective emplie d’émotion au travers de tableaux palpitants. Robert parcours sa vie, ses apprentissages, ses erreurs et ses victoires…

Saura-t-il prendre en compte les messages rencontrés lors de ses différents épisodes de vie?

Crow Family, dans cette huitième Comédie musicale, met en scène un parcours de vie dans lequel chacun peut s’identifier.

Une Comédie musicale réaliste, humaine et forte en émotions que Tchaï Vang,metteur en scène et chorégraphe, a su porter à son apogée.

La troupe vous embarquera dans un univers profond et décalé les 2,3 et 4 juin 2023 à la salle multimédia de Lencloitre.

+33 7 83 68 52 29

Open Agenda Grand-Châtellerault

dernière mise à jour : 2023-04-03 par