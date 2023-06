Spectacle de danse ASC Naintré salle multimédia de Lencloître Lencloître, 1 juillet 2023, Lencloître.

Spectacle de danse ASC Naintré 1 et 2 juillet salle multimédia de Lencloître Tarif unique de 10€ et gratuit pour les – de 5 ans. Les places sont en vente sur le site helloasso. Voir le lien ci-dessous.

Venez assister au dernier événement de la saison : Le spectacle de danse de l’ASC ! Cette année, nous avons la chance de danser sur 2 dates et de collaborer avec l’association Art’danse de Lencloître.

Venez donc découvrir l’univers des « Contes et Fables » pour ensuite admirer un tableau plus intime « Mémoire et Traces ».

Nous serons heureux de vous compter parmi nous…

Contact : 06 28 52 22 29 / ascnaintre@yahoo.fr

salle multimédia de Lencloître Rue du Gué de la Grange, 86140 Lencloître Lencloître 86140 Vienne Nouvelle-Aquitaine

