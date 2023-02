Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage, 2 février 2023, .

Horaire :

Gratuit : Seul, entre amis ou en famille, venez jouer sur PC, consoles et tablettes. Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage 2 avenue anne de bretagne Guérande

Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage lieuville Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage Departement Loire-Atlantique

Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//

Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage 2023-02-02 was last modified: by Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage 2 février 2023 Nantes Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage

Loire-Atlantique