Télécharger et installer des logiciels

Télécharger et installer des logiciels Jeudi 15 février 2024, 16h15 Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Sur inscription. Tarif : 5€ / Tarif réduit : 1,50€ Objectif de cette formation :

Connaitre la marche à suivre pour télécharger et installer des nouveaux outils pour son ordinateur, les précautions à prendre, les sites utiles… Toute l’année, la médiathèque propose un programme de formations au numérique, des séances ou cycles de formations collectives pour débuter, se remettre à niveau ou progresser en informatique ; ainsi que des RDV gratuits Culture numérique et des animations numériques.

Atelier unique : Jeudi 15 février

de 16h15 à 17h45

Sur inscription.

Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage 2 avenue anne de bretagne Guérande Guérande 44350

