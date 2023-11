Atelier numérique D’clic : kerbal space program Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Atelier numérique D'clic : kerbal space program
Mardi 6 février 2024, 17h15
Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage
Guérande
Gratuit. Sur réservation à la médiathèque
Prenez en main le simulateur de vol spatial KSP en construisant votre propre fusée, avion, satellite ou station spatiale.

Toute l’année, la médiathèque propose des ateliers numériques D’clic pour découvrir, manipuler et jouer avec des outils de création 2.0.

Atelier en 2 séances : mardi 6 et 13 février

de 17h15 à 18h45

Sur réservation

Dès 10 ans
Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage
2 avenue anne de bretagne
Guérande 44350
Loire-Atlantique

2024-02-06T17:15:00+01:00 – 2024-02-06T18:45:00+01:00

