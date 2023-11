Découverte de l’imprimante 3D Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Découverte de l’imprimante 3D Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande, 11 janvier 2024, Guérande. Découverte de l’imprimante 3D Jeudi 11 janvier 2024, 14h15 Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Gratuit. Sur réservation. Renseignement à la médiathèque Une découverte de l’impression 3D, son principe de fonctionnement et comment trouver ou modéliser vos objets 3D.

La médiathèque propose toute l’année des RDV Culture numérique pour les curieux qui permettent de découvrir des outils, des pratiques, des thèmes d’actualité. – –

Sur réservation

Gratuit. Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage 2 avenue anne de bretagne Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T14:15:00+01:00 – 2024-01-11T15:45:00+01:00

2024-01-11T14:15:00+01:00 – 2024-01-11T15:45:00+01:00 numérique impression 3D freepik macrovector Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage Adresse 2 avenue anne de bretagne Guérande Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande latitude longitude 47.331309;-2.427584

Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/