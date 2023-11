Progresser sur traitement de texte Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Progresser sur traitement de texte Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande, 7 décembre 2023, Guérande. Progresser sur traitement de texte Jeudi 7 décembre, 14h15 Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Sur inscription. Tarif : 10€ / Tarif réduit : 3€ Objectif de cette formation :

Apprendre à faire une mise en page avancée d’un texte (tabulation, ajouter des images…).

Toute l’année, la médiathèque propose un programme de formations au numérique, des séances ou cycles de formations collectives pour débuter, se remettre à niveau ou progresser en informatique ; ainsi que des RDV gratuits Culture numérique et des animations numériques. —

Cycle de 2 ateliers : jeudi 7 et 14 décembre

de 14h15 à 15h45

Sur inscription.

