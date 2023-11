Jeux vidéo Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Jeux vidéo Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande, 6 décembre 2023, Guérande. Jeux vidéo Mercredi 6 décembre, 14h00 Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Gratuit. Entrée libre. Renseignement à la médiathèque Affrontez-vous sur différents jeux de combats actuels ou rétros : Street Fighter 2, Tekken 3, Naruto Shippuden… Tous les mois, la médiathèque propose des RDV Jeux vidéo : seul, entre amis ou en famille, venez jouer sur PC, consoles et tablettes.

En réseau ou en individuel, un seul mot d’ordre : jouons en toute convivialité !

—

Entrée libre

A partir de 9 ans

Salle multimédia Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage 2 avenue anne de bretagne Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque.ville-guerande.fr/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:00:00+01:00

2023-12-06T14:00:00+01:00 – 2023-12-06T17:00:00+01:00 jeuxvidéo vectorjuice – Freepik Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage Adresse 2 avenue anne de bretagne Guérande Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Age min 9 Age max 99 Lieu Ville Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande latitude longitude 47.331309;-2.427584

Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/