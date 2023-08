Les ressources numériques des archives départementales Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande, 19 novembre 2023, Guérande.

Les ressources numériques des archives départementales
Dimanche 19 novembre, 15h00
Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage
Guérande

Dans le cadre du Festival du Livre en Bretagne, les Archives départementales de Loire-Atlantique animent un atelier autour de leur site internet.

C’est l’occasion de découvrir – et de pratiquer – la recherche dans les inventaires en ligne et l’exploration des documents numérisés, depuis les parchemins jusqu’aux cartes postales, en passant par la presse ancienne… et peut-être découvrir des trésors !

La médiathèque propose toute l’année des RDV Culture numérique pour les curieux qui permettent de découvrir des outils, des pratiques, des thèmes d’actualités.

2023-11-19T15:00:00+01:00 – 2023-11-19T16:30:00+01:00

Archives départementales de Loire-Atlantique