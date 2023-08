Jeux vidéo Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Jeux vidéo Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande, 14 octobre 2023, Guérande. Jeux vidéo Samedi 14 octobre, 14h00 Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Gratuit. Entrée libre. Renseignement à la médiathèque Un RDV autour d’Overcooked, un jeu de cuisine chaotique pour un à quatre joueurs, dans lequel vous devrez collaborer pour préparer une variété de plats délicieux avant que le client ne claque la porte. Tous les mois, la médiathèque propose des RDV Jeux vidéo : seul, entre amis ou en famille, venez jouer sur PC, consoles et tablettes.

En réseau ou en individuel, un seul mot d’ordre : jouons en toute convivialité !

Entrée libre

Entrée libre

A partir de 9 ans

Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage
2 avenue anne de bretagne
Guérande

2023-10-14T14:00:00+02:00 – 2023-10-14T17:00:00+02:00

