Jeux vidéo Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande, 30 septembre 2023, Guérande.

Jeux vidéo Samedi 30 septembre, 14h00 Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Gratuit. Entrée libre. Renseignement à la médiathèque

Seul, entre amis ou en famille, venez jouer sur PC, consoles et tablettes.

En réseau ou en individuel, un seul mot d’ordre : jouons en toute convivialité !

Ce RDV est autour du Casque VR : Immergez-vous dans un nouveau monde virtuel avec notre sélection d’applications et de jeux.

A découvrir :

Beat Saber : Dans ce jeu de rythme, vous devez couper des cubes à l’aide de vos sabres laser sur le tempo de musiques entrainantes.

The Climb : Ressentez toutes les sensations fortes de l’escalade libre, explorez des cavernes et atteignez les plus hauts sommets.

A partir de 9 ans

Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage 2 avenue anne de bretagne Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.mediatheque.ville-guerande.fr/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T17:00:00+02:00

vectorjuice – Freepik