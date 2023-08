Découverte de l’imprimante 3D Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Découverte de l’imprimante 3D Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande, 21 septembre 2023, Guérande. Découverte de l’imprimante 3D Jeudi 21 septembre, 14h15 Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Gratuit. Sur réservation. Renseignement à la médiathèque La médiathèque propose toute l’année des RDV Culture numérique pour les curieux qui permettent de découvrir des outils, des pratiques, des thèmes d’actualités.

Pour ce RDV : initiation à l’impression 3D, son principe de fonctionnement, et comment trouver ou modéliser vos objets 3D.

Sur réservation

Gratuit. Tout public Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage 2 avenue anne de bretagne Guérande Guérande 44350 Intramuros Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 0240247591 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.mediatheque.ville-guerande.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-21T14:15:00+02:00 – 2023-09-21T15:45:00+02:00

2023-09-21T14:15:00+02:00 – 2023-09-21T15:45:00+02:00 numérique freepik macrovector Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage Adresse 2 avenue anne de bretagne Guérande Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande latitude longitude 47.331309;-2.427584

Salle multimédia - Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/