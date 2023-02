D’clic : Création Livre dont vous êtes le héros Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

D'clic : Création Livre dont vous êtes le héros
Mardi 2 mai, 17h15
Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage, Guérande

Gratuit. Sur réservation à la médiathèque Venez jouer avec des outils de création 2.0

Thème : Le livre dont vous êtes le héros avec Twine

Ecrivez votre propre aventure interactive avec le logiciel Twine ! Avec un minimum de codage, créez pièges, objets magiques et rebondissement en tous genres.

Atelier en 2 séances : Mardi 2 et 9 mai

Atelier en 2 séances : Mardi 2 et 9 mai
de 17h15 à 18h45
Dès 10 ans

2023-05-02T15:15:00+00:00 – 2023-05-02T16:45:00+00:00

