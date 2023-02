Débuter avec un ordinateur et sur internet Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Débuter avec un ordinateur et sur internet

Mardi 28 février, 14h15

Sur inscription à la médiathèque. Tarif : 60€ / Tarif réduit : 18€

Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage
2 avenue anne de bretagne
Guérande

Objectif : Apprendre les bases de l’usage d’un ordinateur.

Apprendre la manipulation du clavier de la souris, découvrir l’usage d’un logiciel de traitement de texte, le fonctionnement d’Internet (rechercher, faire un achat, une démarche), envoyer, recevoir des courriels. Un point est fait pour comprendre le classement des documents dans son ordinateur (fichier / dossier). Cycle de 12 ateliers : Tous les mardis et jeudis du 28 février au 6 avril

de 14h15 à 15h45 Sur inscription (10 personnes maximum)

