Jeux vidéo sur Switch et PC Mercredi 15 février, 14h00 Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage

A vous de jouer ! Salle multimédia – Centre culturel Athanor. 2ème étage 2 avenue anne de bretagne Guérande Intramuros Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{“link”: “https://www.mediatheque.ville-guerande.fr/images/animations/flyer-A5-manga-verso.pdf”}] Procureur ? Princesse ? Ninja ?

Venez incarner le personnage qui vous plaît sur switch avec les jeux : Phoenix Wright, Ace Attorney Trilogy, Long Live The Queen, Naruto Shippuden Ultimate Ninja. 9 ans et +

Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Salle multimédia – 2ème étage Dans le cadre du temps fort “Waku-Waku Manga” (programme complet ICI).

2023-02-15T14:00:00+01:00

2023-02-15T18:00:00+01:00

