Dans le cadre des Saveurs d’octobre, venez à la médiathèque participer à un a**près-midi jeux vidéo : Overcooked.**

Composez votre brigade et incarnez un chef de cuisine pour confectionner le plus de mets possibles en un temps imparti. Overcooked est un jeu de simulation coopératif sur la gestion culinaire, on attend vos petits et grands plats !

Seul, entre amis ou en famille, venez jouer sur PC, consoles et tablettes. En réseau ou en individuel, un seul mot d’ordre : jouons en toute convivialité !

3h00

Dès 9 ans

Gratuit, en accès libre, dans la limite des places disponibles

Salle multimédia (2ème étage)

Informations au 02 40 24 75 91, à mediatheque@ville-guerande.fr ou sur mediatheque.ville-guerande.fr

Mais les Saveurs d’octobre c’est quoi ? C’est un mois entier dédié à la gastronomie, aux produits locaux et au patrimoine culinaire. C’est pour vous l’occasion de profiter pleinement de cette arrière-saison sur notre belle presqu’île gué­randaise.

