Théâtre « Moi, je n’irai pas à Paris ! » Salle Multifonction, 29 janvier 2023, Querrien. Théâtre « Moi, je n’irai pas à Paris ! » Dimanche 29 janvier 2023, 15h00 Salle Multifonction

En breton du Sud Cornouaille Participation libre

Pièce jouée par la troupe Strollad Forst Fouen. Les élèves de l’école primaire de Kermoulin de Moëlan-sur-Mer joueront en première partie un extrait du « Roi Marc’h ». Salle Multifonction 29 rue de Quimperlé, Querrien Querrien 29310 Finistère Bretagne Léna, fille de Jakez, n’a qu’une obsession : quitter la ferme familiale et devenir une Parisienne en rejoignant son amoureux Tugdual, ingénieur à Paris. Elle demande à son père, veuf, de venir aussi vivre à Paris avec eux… Pour celui-ci, hors de question de quitter sa ferme, ses animaux, son jardin… Il s’en suivra des bouleversements dans l’entourage de ces deux personnes… et de nombreux rebondissements…

Pièce jouée par la troupe Strollad Forst Fouen.

Les élèves de l’école de Kermoulin des classes de primaire monolingue et bilingue de Moëlan-sur-Mer joueront en première partie un extrait du « Roi Marc’h ».

Organisé par Livioù Kerien et Ti ar vro Bro Kemperle.

2023-01-29T15:00:00+01:00

2023-01-29T18:00:00+01:00 Strollad Forst Fouen

