Ciné-rando à Granéjouls Salle multiculturelle Lhospitalet, 21 juillet 2023, Lhospitalet.

Lhospitalet,Lot

Le foyer rural de Lhospitalet, en partenariat avec Pique et Pousse en Quercy Blanc, organise une randonnée qui se terminera par une projection cinématographique.

Réservation obligatoire avant le 17 juillet..

2023-07-21 18:00:00 fin : 2023-07-21 23:30:00. 8 EUR.

Salle multiculturelle

Lhospitalet 46170 Lot Occitanie



The Foyer Rural de Lhospitalet, in partnership with Pique et Pousse en Quercy Blanc, is organizing a hike that will end with a film screening.

Reservations required by July 17.

El Foyer Rural de Lhospitalet, en colaboración con Pique et Pousse en Quercy Blanc, organiza una marcha que finalizará con la proyección de una película.

Es necesario reservar antes del 17 de julio.

Der Foyer rural von Lhospitalet organisiert in Zusammenarbeit mit Pique et Pousse en Quercy Blanc eine Wanderung, die mit einer Filmvorführung endet.

Reservierungen sind bis zum 17. Juli erforderlich.

