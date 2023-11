Quine d’automne Salle multiculturelle Entraygues-sur-Truyère, 3 décembre 2023, Entraygues-sur-Truyère.

Entraygues-sur-Truyère,Aveyron

2 supers quines (télévision, entrées au cirque du soleil, tronçonneuse, bon d’achat, centrale vapeur, tassimo, caisse à outils, poterie du merle…) + partie spécial Téléthon. Et nombreux autres lots.

2023-12-03 fin : 2023-12-03 . .

Salle multiculturelle

Entraygues-sur-Truyère 12140 Aveyron Occitanie



2 super quines (television, tickets to cirque du soleil, chainsaw, voucher, steam generator, tassimo, toolbox, blackbird pottery…) + special Telethon part. And many other prizes

2 super quines (televisión, entradas para el cirque du soleil, motosierra, vale de compra, generador de vapor, tassimo, caja de herramientas, cerámica blackbird…) + parte especial Teletón. Y muchos otros premios

2 Superquines (Fernseher, Eintrittskarten für den Cirque du Soleil, Kettensäge, Einkaufsgutschein, Dampfzentrale, Tassimo, Werkzeugkiste, Töpferei der Amsel…) + Spezialteil Telethon. Und viele andere Preise

Mise à jour le 2023-11-15 par OT Terres d’Aveyron