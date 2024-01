Salon des artisans du bien-être Salle multiculturelle Breuillet, samedi 3 février 2024.

Breuillet Charente-Maritime

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-03 10:00:00

fin : 2024-02-04 18:30:00

Ateliers et conférences sur des thématiques diverses et variées.

Présence de 40 professionnels-exposants de la santé, de la beauté, de la relaxation, de la médecine douce et des thérapies alternatives.

Stand buvette et snacking sur place.

.

Salle multiculturelle

Breuillet 17920 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par Destination Royan Atlantique