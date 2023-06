Repas et bal salle multiactivités Saint-Pierre-du-Champ, 23 juin 2023, Saint-Pierre-du-Champ.

Saint-Pierre-du-Champ,Haute-Loire

Repas à 20h suivi d’un bal à 22h animé par DJ Mich.

Réservations pour le repas au plus tard le 10 juin au 07-66-11-02-43 (par message de préférence)..

2023-06-23 à 20:00:00 ; fin : 2023-06-23 . .

salle multiactivités

Saint-Pierre-du-Champ 43130 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



Dinner at 8pm followed by a dance at 10pm with DJ Mich.

Reservations for the meal by June 10 at 07-66-11-02-43 (preferably by message).

Cena a las 20.00 horas seguida de baile a las 22.00 horas con DJ Mich.

Las reservas para la cena deben hacerse a más tardar el 10 de junio en el 07-66-11-02-43 (por mensaje si es posible).

Essen um 20 Uhr, gefolgt von einem Ball um 22 Uhr, der von DJ Mich moderiert wird.

Reservierungen für das Essen bis spätestens 10. Juni unter 07-66-11-02-43 (am besten per Nachricht).

Mise à jour le 2023-06-01 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay