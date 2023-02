Projection du film “Yoann an Nedeleg, l’obsession du uileann pipes” et Irish Session Salle multiactivité de Plouédern Plouédern Catégories d’Évènement: Finistère

Plouédern

Projection du film “Yoann an Nedeleg, l’obsession du uileann pipes” et Irish Session Salle multiactivité de Plouédern, 24 mars 2023, Plouédern. Projection du film “Yoann an Nedeleg, l’obsession du uileann pipes” et Irish Session Vendredi 24 mars, 20h00 Salle multiactivité de Plouédern

prix libre

Projection en présence du réalisateur Ronan Hirien. Irish Session avec Yoann an Nedeleg ouverte à tous les musiciens. Salle multiactivité de Plouédern Rue Des Ecoles 29800 Plouédern Plouédern 29800 Finistère Bretagne De l’Irlande à la Bretagne, Yoann rencontre d’autres amis pipers devant notre caméra : Loïc Bléjean, Blackie O’Connell, Ronan Olivier… D’atelier de lutherie en concert, de cours universitaire en sessions, il nous raconte son parcours, l’histoire du uilleann pipes, son fonctionnement, la naissance d’un vif intérêt pour la musique irlandaise en Bretagne, ses questionnements sur les façons de jouer de la musique bretonne au uilleann-pipes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-24T20:00:00+01:00

2023-03-24T23:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Finistère, Plouédern Autres Lieu Salle multiactivité de Plouédern Adresse Rue Des Ecoles 29800 Plouédern Ville Plouédern lieuville Salle multiactivité de Plouédern Plouédern Departement Finistère

Salle multiactivité de Plouédern Plouédern Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plouedern/

Projection du film “Yoann an Nedeleg, l’obsession du uileann pipes” et Irish Session Salle multiactivité de Plouédern 2023-03-24 was last modified: by Projection du film “Yoann an Nedeleg, l’obsession du uileann pipes” et Irish Session Salle multiactivité de Plouédern Salle multiactivité de Plouédern 24 mars 2023 Plouédern Salle multiactivité de Plouédern Plouédern

Plouédern Finistère