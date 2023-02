Poupées en porcelaine et ours de collection Salle multi loisirs Saint-Savinien Catégories d’Évènement: Charente-Maritime

Poupées en porcelaine et ours de collection Salle multi loisirs, 31 mars 2023, Saint-Savinien. Poupées en porcelaine et ours de collection 31 mars – 2 avril Salle multi loisirs Présentation de poupées en porcelaine et d’ours de collection Salle multi loisirs Saint savinien Saint-Savinien 17350 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine Je présenterai aux enfants la fabrication des poupées en porcelaine. Je leur présenterai les diférentes étapes de la fabrication, le coulage, le séchage, le ponçage, je leur parlerai des cuissons ( il y en a deux à différentes températures et de temps de cuisson), les étapes de peintures.

Je leur présenterai différentes poupées terminées. Je leur montrerai des pièces à différentes étapes, je leur présenterai différents corps de poupées (tissu, corps en porcelaine, corps en bois et composition tout articulé), ainsi que les différents montages des têtes sur ces corps.

Je leur montrerai la mise en place des yeux, des cheveux (perruques). Pour les ours, je leur présentarai le matériel nécessaire, le tissu, en l’ocurence du mohair, les différentes articulations, dites “de sécurité” (pour les enfants), en bois et métal et en carton et métal, les différents yeux, dits “de sécurité” pour les enfants, les yeux en verre ou en boutons de bottines, les matières de rembourage.

Je leur présenterai les pièces découpées qui vont former l’ours, des pièces cousues, comment on met les yeux en place. Je leur présenterai différents ours terminés.

2023-04-02T18:00:00+02:00 Cette poupée est toute en porcelaine, les membres le corps ainsi que la tête. Je l’ai fabriquée pour un concours à Saint Malo dont le thème était “Réminiscence et volupté”. 7 épaisseur de vêtements. Le plastron est brodé de vieilles perles et de rubans

