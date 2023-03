Rencontres autour de l’artisanat d’art à Saint-Savinien-sur-Charente Salle Multi-loisirs, 31 mars 2023, Saint-Savinien.

Rencontres autour de l’artisanat d’art à Saint-Savinien-sur-Charente 31 mars – 2 avril Salle Multi-loisirs

À la découverte des métiers d’art…

En 2023, la commune de Saint-Savinien-sur-Charente participera à nouveau aux Journées Européennes des Métiers d’Art qui se dérouleront vendredi 31 mars, samedi 01 avril et dimanche 02 avril sur le thème « Sublimer le quotidien ».

Découvrir un artisan, un artiste, un talent, par ses réalisations est toujours un moment riche. Notre commune labellisée « Ville et Métiers d’Art » et « Petite Cité de Caractère » mettra en lumière ces hommes et femmes présents sur le territoire qui travaillent avec passion pour créer et sublimer notre quotidien.

Cette année, l’événement réunira une vingtaine de professionnels des métiers d’art répartis entre la Salle Multi-loisirs et le Pôle des métiers d’art où se trouve l’association Cargo Bleu.

Cette manifestation invite les jeunes et le public de tout âge à découvrir l’énergie créative de ces différents métiers d’art, entre démonstrations, expositions et rencontres. Un rendez-vous culturel à ne pas manquer !

Venez découvrir ces professionnels qui vous feront voyager au cœur de leurs univers : sculpteur, céramiste, graveur, tapissier d’ameublement et bien d’autres !

Programme :

Le vendredi , l’accès sera libre et des classes de l’école élémentaire et du collège seront invitées à venir à la rencontre des exposants.

, l’accès sera libre et des classes de l’école élémentaire et du collège seront invitées à venir à la rencontre des exposants. Le week-end, samedi et dimanche, sera ouvert au grand public.

Informations pratiques :

Entrée gratuite. Accès libre de 10h à 18h. Buvette et petite restauration sur place.

Salle Multi-loisirs 2 rue de la colline Saint-Savinien Saint-Savinien 17350 Saint-Savinien Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T10:00:00+02:00 – 2023-03-31T18:00:00+02:00

2023-04-02T10:00:00+02:00 – 2023-04-02T18:00:00+02:00

